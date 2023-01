La Lazio si aggrappa a Mattina Zaccagni contro il Sassuolo. Con tre reti all'attivo i neroverdi sono la sua vittima preferita. Quest'anno inoltre l'ex Hellas ha già messo a segno solo un gol meno di Immobile in campionato. Sarri punta tutto si di lui domani a Reggio Emilia per ritrovare i tre punti. La società nel frattempo è al lavoro per il rinnovo di contratto. L'intenzione è quella di prolungare l'accordo di altri due anni oltre la scadenza attuale del 2025.