Alla ripresa del campionato manca poco, e la Lazio si presenterà tirata a lucido, con tutti i suoi big pronti. La data che i biancocelesti aspettano è il 24 giugno: la Lazio affronterà l'Atalanta di Gasperini, sarà subito big match.



TEST E I BIG LAZIO PRONTI - E Inzaghi avrà a disposizione quasi tutti i big: è tornato disponibile anche Lucas Leiva, che per ora viene dosato con cautela per evitare ricadute al ginocchio. Milinkovic Savic non ha accusato più dolori, il resto del gruppo lavora per tornare in campo. Tranne Senad Lulic: per l'esterno bosniaco i tempi sono più lunghi, si parla di metà luglio.