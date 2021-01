Si avvicina il primo dei due scontri ravvicinati contro l’per la. Questo pomeriggio la squadra biancoceleste è scesa in campo aper la rifinitura prima di partire alla volta di Bergamo. In base a ciò che è emerso dalle prove tattiche, tra i pali scenderà di nuovodal 1’. Strakosha out per un fastidio al ginocchio. Nel terzetto difensivosostituirà Radu. L'olandese agirà al centro della retroguardia con ai suoi lati. A centrocampo dal 1' partiràsulla fascia destra, mentresu quella mancina.Nel cuore della mediana, con Leiva ancora squalificato toccherà adin cabina di regia. Confermate le mezzali viste col Sassuolo, perciò. Infine, in attacco si procede verso la conferma della coppia, conpronto a subentrare. Da valutare, il quale quest'oggi ha iniziato l'allenamento, ma non ha preso parte alle prove tattiche. Rientrato in gruppoSul secondo campo si sono visti tre possibili titolari della sfida di domenica. Si è trattato diin primis. Corsa lenta e allunghi per il mediano brasiliano che domani sconterà l'ultima gara di squalifica in coppa. Poi allunghi con scarpe da ginnastica per. Continuano i segnali rassicuranti del Mago. Infine, anche spazio perCorsetta lenta per il bomber biancoceleste che per i noti problemi alla caviglia con ogni probabilità verrà risparmiato per la gara di domani. Assentie l'infortunato a lungo termine, mentre allenamento a parte anche per i fuori rosa Minala, Djavan Anderson e Di Gennaro.: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; A. Pereira, Muriqi.: Alia, G. Pereira, Armini, Adeagbo, Vavro, Radu, Novella, Parolo, Cataldi, Lulic, Czyz, Correa.: Inzaghi.