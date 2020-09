Sarà una Lazio senza troppo sorprese stasera contro l'Atalanta. In base alle prove tattiche effettuate Simone Inzaghi farà scendere in campo lo stesso 11 titolare visto a Cagliari. Strakosha tra i pali difeso da Patric, Acerbi e Radu. Centrocampo da destra verso sinistra che sarà composto da Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Infine lì davanti spazio ancora a Correa al fianco di Immobile. Le novità principali saranno in panchina, visto che torneranno a disposizione Lukaku e Bastos (quest'ultimo attende novità dal mercato). Si sono allenati in maniera differenziata Vavro e Luiz Felipe. Lo slovacco comincia ad aumentare l'intensità, mentre il brasiliano per il secondo giorno di fila ha effettuato una corsetta blanda intorno al campo. Assenti Lulic, Muriqi (stamattina atteso in Paideia) e André Anderson.