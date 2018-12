Si gioca solo per per la cronaca invece il match dell'Olimpico tra la Lazio e l'Eintracht Francoforte, ormai certe della qualificazione e della rispettiva posizione nel girone H: biancocelesti secondi, tedeschi primi. Simone Inzaghi opererà molto probabilmente un largo turn over, ma i biancocelesti partono comunque da favoriti sugli avversari, che sono reduci da due ko di fila: il segno «1» (che sancirebbe il ritorno alla vittoria dei biancocelesti dopo più di un mese) è valutato 2,20 su SNAI, il pareggio 3,55, il «2» è invece a 3,20 su SNAI. Sia la Lazio, ma soprattutto l'Eintracht, hanno un'ottima media gol in Europa League: otto le reti segnate fino a qui dai biancocelesti, ben 15 (media di tre a partita) all'attivo per i rossoneri: ritenuto molto probabile l'Over (almeno tre gol complessivi) che paga 1,55 volte la scommessa. Quanto ai nomi dei bomber, nella Lazio potrebbero trovare spazio l'argentino Correa: la sua rete vale 3,00.