Contro l'Inter Milinkovic in campo. Difficilmente Inzaghi lo farà riposare: in campionato dovrà stare fermo per squalifica e saltare la gara di Frosinone, contro i nerazzurri ci sarà. L'altra notizia di oggi è sempre in salsa serba: l'esterno Marusic è tornato a lavorare in gruppo. Si ragiona di partita in partita a Formello: contro l'Inter appare probabile l’impiego di Wallace e Radu ai lati di Acerbi.



FORMAZIONE LAZIO - In corsia destra agirà Marusic, mentre Durmisi è in vantaggio su Lulic per la fascia opposta: il bosniaco potrebbe rifiatare. Scalpita Correa per affiancare Immobile (ma potrebbe giocare Caicedo) occhio a Berisha in mediana: per l'ex Salisburgo potrebbe essere l'occasione buona per mettersi in mostra.