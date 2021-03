In attesa dell'allenamento di stamani che coinciderà con l'inizio della preparazione alla sfida contro l'Udinese, la Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da Il Messaggero infatti, alla Dacia Arena Inzaghi potrà contare su Lazzari. L'esterno destro ex Spal ha rimediato una lussazione al mignolo della mano sinistra. Lo staff gli applicherà una fasciatura rigida e potrà giocare senza problemi. Per Fares invece c'è qualche dubbio in più. Potrebbe trattarsi solo di una forte contusione al ginocchio sinistro, questa almeno è la speranza dello staff biancoceleste. Tra oggi e domani il franco-algerino effettuerà ulteriori accertamenti per avere una risposta più accurata.