Si è conclusa la rifinitura della Lazio in ottica Udinese. Domani le due squadre scenderanno in campo alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. Lunch match che potrebbe spedire i biancocelesti a un punto dal secondo posto. Per questo Inzaghi chiederà la massima concentrazione e non farà turnover. In base alle prove tattiche di quest'oggi infatti, il tecnico piacentino ha schierato quasi tutti i soliti titolari.



Tra i pali tornerà Strakosha. Davanti a lui nessuna sorpresa visto che toccherà a Patric, Acerbi e Radu completare il pacchetto arretrato. A centrocampo da destra verso sinistra provati Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto e Fares. Un po' a sorpresa Milinkovic va verso la panchina. Infine, in attacco ancora spazio alla coppia che sta facendo molto bene nelle ultime sfide giocate: Correa-Immobile. Luiz Felipe si è allenato regolarmente con i compagni e sarà a disposizione. Assenti ancora il terzo portiere Alia, capitan Lulic e Muriqi.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.



A disp.: Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Hoedt, Escalante, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson, A. Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.