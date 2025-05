Getty Images

Lazio, contro la Juve ultima chance di aggiustare la classifica avulsa

3 minuti fa



Ultimo scontro diretto per la Lazio sabato. Contro la Juventus all'Olimpico gli uomini di Baroni avranno l'ultima occasione di portare dalla propria parte il vantaggio in un confronto testa a testa con una delle avversarie nella corsa Champions. All'andata finì 1-0 per i bianconeri a Torino con l'autogol di Gila e le polemiche per il mancato rosso a Douglas Luiz per un pugno a Patric. Vendicare quella sconfitta avrebbe quindi un doppio significato di rivincita per i biancocelesti.



Al momento la Lazio, appaiata a Roma e Juve a 63 punti, è indietro sia negli scontri diretti, sia nella classifica avulsa (fattore da considerare in caso di arrivo a pari merito di più di due squadre). Le uniche avversarie con cui sono in vantaggio Zaccagni e compagni sono Milan e Atalanata: ma una è 6 punti indietro al momento, l'altra 5 avanti. La corsa ora è con i giallorossi, i bianconeri e col Bologna un punto dietro. Contro queste tre sqaudre la Lazio ha fatto 4 punti in totale. Troppo pochi per sperare di avere la meglio. La Roma andrà a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il Bologna avrà a che fare col Milan. La settimana prossima poi per la Lazio ci sarà la trasferta contro l'Inter. Ecco perché davanti agli oltre 50mila dell'Olimpico sabato i biancocelesti si giocano davvero tutto.