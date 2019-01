Lazio-Juventus sarà quasi tutto esaurito. L'Olimpico si prepara ad accogliere i campioni d'Italia e ad ammirare le gesta di Cristiano Ronaldo e compagni: c'è grande attesa a Roma, come testimoniano i dati raccolti ai botteghini. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 il resp. Marketing della Lazio Canigiani ha spiegato la situazione dell'Olimpico per la sfida contro la Juventus: "Questa mattina avevamo superato i 27.000 biglietti venduti, si va verso i 28.000. Quindi stiamo già sulle 50.000 presenze ed è un dato destinato a crescere. Come già detto i posti in Curva Nord sono finiti, è stata aperta una porzione di sud per i tifosi della Juve. In ogni caso invito a chiedere sempre della disponibilità, perché spesso si liberano dei posti. Per gli under16 c’è una riduzione per tutti i settori, tranne la Tribuna d’Onore".