Dal colabrodo al record di imbattibilità. Il grande miglioramento della difesa della Lazio rispetto all'anno scorso si rispecchia non solo negli 8 gol subiti in 14 partite (seconda miglior difesa del campionato), ma anche nel numero di partite con la porta rimasta inviolata. Sono 9 i clean sheet, 4 dei quali arrivati consecutivamente nelle ultime trasferte. Come scrive il Corriere della Sera, domani contro la Juve c'è l'occasione di eguagliare un record che dura dal 1997-'98. In quella stagione Marcheggiani tenne la porta chiusa per 5 volte di fila lontano dall'Olimpico.



L'obiettivo però non sarà semplice da raggiungere. Tra campionato e coppa Italia i bianconeri vanno sempre i gol contro i biancocelesti da dieci anni: 53 gol in 28 partite, dallo 0-0 del 17 novembre 2012.