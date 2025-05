AFP via Getty Images

Lazio contro la Juventus senza un difensore, squalificato

Gianluca Minchiotti

32 minuti fa



Elseid Hysaj, difensore della Lazio, salterà per squalifica il match che, sabato prossimo, vedrà i biancocelesti impegnati allo stadio Olimpico di Roma contro la Juventus nella 36esima giornata di Serie A, in un match che avrà risvolti importantissimi per la lotta per il quarto posto in classifica, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.



Oggi, al 76' della partita del Castellani fra l'Empoli e la Lazio, Hysaj è stato espulso: seconda ammonizione per il terzino della Lazio, che commette un'ingenuità e lascia i compagni in dieci.