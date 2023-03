“Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico.

Belve o pavoni, avanti il prossimo...noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni.

Noi, manipolo di fratelli" pic.twitter.com/dliwHxlqWx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 22, 2023

"Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo...noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli". Con questo messaggio diffuso sui social in settimana il club biancoceleste del presidente(che ha ospitato il comico Stefano Rapone: "La mamma del laziale è una sex worker") e(tifoso romanista): "Nel film 'Caterina va in città' ho interpretato il ruolo di un fascista e tifoso della Lazio, mi è venuto bene perché li conosco e ho pensato a fa' uno stronzo... ma non per il laziale".Intanto può tornare in Rai proprio un tifoso biancoceleste:. Quest'ultimo è tifoso interista così come, che stamattina in diretta tv ha scherzato a Viva Rai 2: "Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia".Inoltre(tifoso sampdoriano) è in scadenza di contratto a giugno e il suo rinnovo è in forte dubbio. Al suo posto da La7 può tornare, tifoso juventino.Infine cambia la spalla diper l'Song Contest, infattideve rinunciare perché sabato 13 maggio (la data della finale a Londra) sarà in onda su Mediaset per il serale di Amici con