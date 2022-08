In campo per la vetta. La Lazio a Marassi contro la Samp oggi alle 18:30 cerca tre punti per agganciare la Roma a quota 10 e ritrovarsi prima dopo quattro giornate, come non accadeva dalla stagione 1999-2000. La sfida in casa dei blucerchiati è la prima occasione della stagione per dimostrare di aver imparato dagli errori del passato.



La prova di maturità sarà quella di non sottovalutare un'avversaria sulla carta abordabile, dopo la grande prestazione di cinque giorni fa. I genovesi, con 1 punto in 3 partite e 0 gol fatti, sono in cerca di riscatto, ma Immobile e compagni, per rimanere in vetta, dovranno dare un segnale di continuità importante. Anche perché tra tre giorni ci sarà un altro big match all'Olimpico, col Napoli. Vietato distrarsi, quindi, e lasciare punti per strada nella lotta per i primi quattro posti.