Ogni estate parte il tormentone Caicedo in casa Lazio. L'ecuadoriano sembra sempre vicinissimo a salutare la Lazio e invece resta puntualmente nella capitale. Anche stavolta sembrava ad un passo dalla partenza (aveva l'accordo con l'Al Gharafa, club quatariota), ma alla fine l'offerta recapitata a Lotito e Tare non corrispondeva alla cifra richiesta, e così il Panterone è rimasto. Dopo aver già segnato la sua prima rete nel campionato 2020/21 nel match con l'Atalanta, contro la Sampdoria (sua vittima preferita con 4 reti a referto) come riporta Il Corriere dello Sport avrà in mano lui le chiavi dell'attacco biancoceleste.