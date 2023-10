L'ultima vittoria in assoluto della Lazio all'Olimpico contro l'Atalanta è stata in finale di Coppa Italia nel 2019. Un evento a sé - dove formalmente il campo era neutro e i biancocelesti figuravano peraltro come squadra in trasferta - che non ha invertito il trend negativo dei capitolini contro gli orobici: dai sei stagioni a Roma la Dea fa da padrona.



L'ultimo successo casalingo in campionato degli aquilotti contro la squadra di Gasperini è datato 15 gennaio 2017. Milinkovic e Immobile nel secondo tempo ribaltarono il vantaggio iniziale di Petagna. Da allora sono arrivati in totale solo due successi della Lazio a Bergamo, cinque pareggi e sei sconfitte, l'ultima per 0-2 a febbraio dell'anno scorso. Gli uomini di Sarri domani proveranno a spezzare questa maledizione, magari provando a sfruttare il vantaggio di aver avuto un giorno in più di riposo rispetto agli avversari dopo gli impegni di entrambi a metà settima nelle coppe.