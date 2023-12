Avrà un sapore speciale Atletico Madrid-Lazio questa sera per Mario Gila. Un derby a sorpresa, scrive oggi Il Messaggero, per il difensore biancoceleste, nato a Barcellona, ma cresciuto calcisticamente nella cantera del Real, che era praticamente ai margini della rosa fino a un mese fa. Oggi invece scenderà in campo da titolare al Civitas Metropolitano in Champions League.



Complici gli infortuni, a turno, degli altri compagni di reparto, Gila giocherà la sua sesta gara consecutiva tra campionato e coppe. Si è ripreso la scena, dopo le apparizioni sporadiche dell'anno scorso che avevano comunque ben impressionato tifosi e tecnico. Lo stesso Sarri dopo la gara vinta col Cagliari aveva confermato di essere sempre stato certo che al momento del bisogno il classe 2000 avrebbe risposto presente, senza batter ciglio. Dovrà farlo anche stasera, al cospetto dell'attacco super dell'Atletico, che ha segnato 15 gol in questo girone.