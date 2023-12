Patric può farcela a scendere in campo dal 1' stasera contro l'Inter. Fino a ieri c'erano forti dubbi sul pieno recupero del difensore della Lazio, dopo il problema muscolare accusato in Coppa Italia due settimane fa e la successiva influenza, che lo aveva costretto al forfait in Champions League. Pur fortemente debilitato, negli ultimi giorni lo spagnolo ha lavorato duramente con lo staff di Sarri per rimettersi alla svelta in condizione. Si pensava che sarebbe potuto andare al massimo in panchina oggi all'Olimpico, ma dopo le prove tattiche di ieri il tecnico toscano potrebbe a sorpresa decidere di dargli fiducia, schierandolo al fianco di uno tra Casale o Gila.