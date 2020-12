In settimana era stato annunciato il disgelo tra Angelo Peruzzi e la Lazio. Il club manager aveva svuotato tutto, ma in cuor suo sapeva che non voleva lasciare a metà il lavoro di questa stagione. Il chiarimento con la società in realtà era già arrivato prima della sfida contro il Dortmund. Peruzzi però non aveva effettuato il tampone lunedì, per questo non ha potuto prender parte alla trasferta tedesca. Così, come riporta Il Messaggero, per la sfida contro lo Spezia la Lazio ha potuto finalmente riabbracciare il proprio club manager. Un altro allarme che sembra essere rientrato in quel di Formello.