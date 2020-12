Si avvicina un’altra sfida per la. Dopo la bella prestazione in casa del, per i biancocelesti ci sarà un’altra trasferta. Stavolta la destinazione sarà Cesena, casa dello(sarà l’ultimo match dei liguri all’Orogel Stadium Dino Manuzzi). Memore della debacle contro l’, il club capitolino non dovrà assolutamente sottovalutare l’avversario. Per questo con ogni probabilitàfarà pochissimo turnover. Potrebbe riposare solamentedel classico schieramento titolare. In difesa dovrebbe tornare il terzetto della scorsa stagione.LA RIFINITURA – Prima l’analisi video, poi, intorno alle 14:45, è iniziata la rifinitura della Lazio sul campo centrale di. Le prove tattiche hanno evidenziato due schieramenti contrapposti. Da una parte il 3-5-2 biancoceleste contro il 4-3-3 dello Spezia. Una volta distribuiti i fratini, ecco le novità di formazione in vista della sfida di domani. Dietro dovrebbe tornare il terzetto titolare della scorsa stagione,. Tutti e tre davanti anelle gerarchie di Inzaghi. A centrocamposi riprenderà la fascia destra. Al centro ancora i tre titolarissimi, ovvero, consull’out mancino. Infine, in attaccovisto che quest’oggi non ha neanche concluso l’allenamento.con l’adduttore, e lo si è visto durante il riscaldamento. Il Panterone si è disimpegnato a parte col prof Ripert. Quindi, accanto aci sarà una chance per. Assenti ancora i due infortunati: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; A. Pereira, Immobile.: Strakosha, Alia, Armini, Patric, Hoedt, Djavan Anderson, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Fares, Cataldi, Correa, Caicedo.: Inzaghi.