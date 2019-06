La Lazio vuole rinnovare la rosa, che rischia di avere dimensioni importanti. Per questo motivo la dirigenza ha inaugurato una serie di tagli importanti, per abbassare il numero de giocatori e permettere a Inzaghi di iniziare al meglio il ritiro e ila nuova stagione. Out Radu, via anche Romulo: non verrà riscattato dal Genoa.



MERCATO LAZIO - Le previsioni erano diverse: Romulo sembrava aver convinto. A 24 dal possibile riscatto, la Lazio non sembra intenzionata a muoversi per portarlo a Roma. L'esterno, come riporta il Corriere dello Sport, verrà dal mercato. I 2 milioni che potevano servire a riscattare Romulo verranno impiegati per portare a Roma un volto nuovo.