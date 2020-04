Il dibattito sulla Serie A si infiamma, e la Lazio si scaglia contro il Governo. La delusione nel mondo del calcio è palpabile. La Lega considera il 14 giugno l'ultima data utile, calendario alla mano, per far ripartire il campionato. Servono 4 settimane per rimettere i calciatori in condizione di giocare. Dal consiglio informale di ieri è emersa grande delusione, come riporta il Messaggero. Due date chieste al Governo: quella di ripartenza degli allenamenti e quella di inizio del campionato.



LA LAZIO CONTRO IL GOVERNO - La Figc prova a trattare, deve trovare una via con il ministro Spadafora, che si è dimostrato ben saldo e immune a pressioni mediatiche. Ha rintuzzato subito la data e la sponda offerta da Conte, è stato attaccato da addetti ai lavori e giornalisti (Condò lo ha additato, accusandolo di volere la 'decrescita felice del calcio'). Il ds Tare ha chiesto esplicitamente a Juve ed Inter di prendere posizione, visto che, secondo lui, non c'è volontà di riprendere il campionato. Gli stessi calciatori si sentono discriminati rispetto agli altri atleti. La Juventus non è così desiderosa di tornare in campo, l'Inter avrebbe addirittura lavorato ai fianchi dei tecnici per dare ascolto a Conte, che non vuole giocare. Marotta e Lotito ieri si sono scambiati qualche colpo. Tutto il peso della diplomazia grava sulla FIGC e sul protocollo medico. I tempi sono stretti, bisogna sbrigarsi.