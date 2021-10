Tabella di marcia rispettata appieno per Ciro. Il capitano dellaha messo nel mirino l'. Dopo il weekend passato con la famiglia a Diseyland Paris, il bomber biancoceleste poco fa si è recato come da programma nella clinica Paideia. Stamattina erano infatti previsti gliper monitorare la guarigione della lesione di basso grado al muscolo semimembranoso rimediata contro lainspera di avere buone notizie già da stamani per poter utilizzare il calciatore nei prossimi allenamenti.