Altra visita in casa Lazio. Non solo Pedro. Circa un’ora dopo rispetto allo spagnolo nella clinica Paideia si è presentato anche Adam Marusic. Nelle ultime settimane il montenegrino ha subito qualche acciacco. Contro l’Empoli non è neanche sceso in campo poiché gli è stato preferito Lazzari. Stamani il calciatore si è recato nel centro clinico di riferimento biancoceleste per una risonanza magnetica.