Nel prossimo impegno di Coppa Italia la Lazio dovrà fare a meno di Luiz Felipe. Ancora una volta il difensore brasiliano ha stretto i denti per i dolori alla caviglia nel derby pagandone le conseguenze nei giorni seguenti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il numero 3 della Lazio è tornato in Germania per effettuare dei controlli (a Natale gli era stato riscontrato un edema osseo). Per questo motivo sarà difficile vederlo a disposizione per giovedì sera contro il Parma, e di conseguenza il classe '97 è a rischio anche per la sfida di domenica col Sassuolo che chiuderà il girone di andata della Serie A.