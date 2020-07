La Lazio è carica di rimpianti. La coperta è corta, cortissima, tra le righe se ne è accorto anche Inzaghi, e se ne lamenta: "Giocano sempre gli stessi". Eppure il mister, come riporta il Messaggero, ha avallato ogni scelta di mercato, anche quelle che non hanno mai reso: da Vavro - riserva fissa - a Jony - fuori ruolo - fino ad arrivare al giovane e fumoso Adekanye.



INZAGHI SI LAMENTA MA - Non solo: ha anche dato l'ok ad altre scelte in rosa. Da Bastos ai due Anderson, sono tutte scelte di Tare che però Inzaghi ha certificato e accettato. Si fida poco della panchina, immaginava un finale di stagione con un match aa settimana e si è trovato invece a dovers forzare la mano, con gli infortuni boomerang. Tutte scelte di Inzaghi.