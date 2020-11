Il mental coach Sandro, il quale ha collaborato con ladurante la gestionecompresa la famosa finale del 26 maggio, è stato intervistato da Il Messaggero. Ecco come si è espresso sulla squadra biancoceleste e sulla sua guida, Simone: "Inzaghie con le giuste parole è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Ogni frase che dice in campo e in allenamento non è mai casuale. Anche durante le interviste invia messaggi motivazionali alla squadra. Le corse dopo i gol, gli abbracci collettivi e quel suo modo di vivere ogni azione lo fanno passare su un piano differente:. E i suoi giocatori si sentono capiti e lo vedono come un compagno di squadra. Entra in totale empatia con i calciatori in campo. Va in trans agonistica. Un coinvolgimento emotivo incredibile.".Sul rendimento post lockdown: "È stato come infrangere un sogno,. La testa e i muscoli non hanno reagito, non viaggiavano alla stessa velocità dei pensieri. Finché c'è l'adrenalina che corre si riesce a superare tutto (infortuni, sforzi), ma quando ti fermi di botto ti svuoti. Il problema con molta probabilità è che la Lazio non è riuscita a ricolmare il vuoto emozionale. Entrare nella testa dei giocatori è molto difficile.".