Cresce la tensione in casa Lazio per le condizioni fisiche di Joaquin Correa. Il Tucu ha forzato il proprio polpaccio per giocare dal 1' contro il Milan, e al 32' è stato costretto ad uscire. In attesa del rientro del gruppo squadra a Formello e degli esami strumentali che il calciatore dovrà effettuare, come riporta Il Corriere dello Sport si teme uno stiramento. In base all'entità della lesione si capiranno i tempi di recupero, ma nel frattempo è sempre più difficile che il Tucu ce la faccia per la sfida del 3 gennaio contro il Genoa.