Adios Tucu. Dopo una lunghissima telenovela, la principale in casain questa estate 2021, quello di ieri pomeriggio è stato l’ultimo tango aper. L’argentino è pronto a legarsi all’e a Simone(di nuovo) che lo ha voluto a tutti i costi., 5 versati subito per il prestito e 25 che verranno girati alla Lazio per il riscatto obbligatorio,. Questa la formula che ha convinto il presidentea lasciar partire uno dei suoi prezzi pregiati in direzione Milano nerazzurra.L’uscita del Tucu era il via libera che stava aspettando la Lazio per poter tornare forte sul mercato. Serve un attaccante(al momento rimane questo il modulo prescelto dal Comandante). Sul taccuino di(un po’ in stile) da mesi vi è. Com’è ormai arcinoto, per tesserare il serbo i biancocelesti dovrebbero cedere il connazionale, appena preso dal. Kostic rimane il profilo più vicino. Con un riscatto obbligatorio dala Lazio lo farebbe suo.- Il fatto che non sia comunitario però è una spina che lascia in corsa anche altri nomi. Uno è. Per il franco-ivoriano la Lazio avrebbe anche contattato il, ma i neroverdi non trattano per meno di. Rimane in orbita biancoceleste anche, nome caldissimo a luglio. Il classe ’96 ha giocato appena 20 minuti in questo inizio di campionato col, ma anche perché è appena rientrato dal Covid. Sul valore siamo semprema, tecnico dei gialloneri, vorrebbe trattenerlo.Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di. Il numero 10 dell’ha iniziato alla grande il campionato con una doppietta. Può agire da esterno, così come da trequartista o seconda punta. È questa sua duttilità mista alla qualità che già diversi mesi fa ha spinto Tare a chiedere un. Il profilo piace, ma per ora grandi affondi non ci sono stati. Anche per questo rimane possibile la pista che porta ad un, opzione sempre nell’aria nel mercato dei biancocelesti. Restano sogniper stipendio (percepisce 4,6 milioni e ne vuole di più) eper costo (35 milioni di euro).Mentre si cerca la punta, non va sottovalutato neanche un innesto in difesa. Quello arretrato è il reparto che lo scorso anno è andato maggiormente in difficoltà. La Lazio quest’anno ha scelto come coppia titolare. Se l’italiano dà grandi garanzie in termini di continuità di rendimento e alle sue spalle ha un pilastro come, la situazione sul centrodestra fa storcere un po’ il naso. Le qualità di Luiz Felipe sono note. Il problema è che negli ultimi anni il brasiliano ha riscontrato una media di partite giocate, praticamente meno della metà dei match che solitamente disputa la Lazio. In più alle sue spalle, conscartato anche da Sarri, è rimasto il solitoadattato in ogni ruolo. La sensazione è che un rinforzo serva, ma al momento sono emersi solo rumors di mercato. Possibile che si proceda verso una soluzione low cost delle ultime ore.