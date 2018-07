Joaquin Correa sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha trovato l'accordo per l'acquisto del fantasista argentino classe '94 dal Siviglia per una cifra di 16 milioni + 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore del club andaluso. Correa è atteso in Italia e con lui potrebbe arrivare anche la sua compagna, la bellissima Desiré Cordero.



I due stanno insieme da poco e soltanto qualche mese fa hanno svelato sui social la propria relazione. Lei è bellissima, è stata Miss Spagna ha partecipato a tantissimi concorsi di bellezza e ora fa la modella soprattutto di intimo e costumi. Il calcio però è stato a lungo nel suo destino dato che è stata la fidanzata per tanto tempo di Alvaro Ruiz, il figlio di Fernando Hierro, ex difensore del Real ed ex-ct della Spagna dopo l'avventura Mondiale. Ma c'è di più perchè nel 2016 gli è stato attribuito un lungo flirt con Cristiano Ronaldo, che la bella Desirè ritroverà con Correa proprio in Italia quando già la seconda giornata di campionato vedrà la Lazio affrontare la Juventus. Per una sfida infiammata, anche sugli spalti.