Tutti convocati ieri a Formello, ma niente allenamento. Bisognerà attendere l’esito degli esami prima di scendere in campo. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Unico assente Correa. “El Tucu”, di ritorno dalle vacanze trascorse tra Ibiza e Mykonos, non si è ancora visto nel centro sportivo. Il suo ritardo, comunicato alla società, dovrebbe essere dovuto ad un contrattempo familiare. La Lazio confida in un suo rientro per il weekend e fa sapere che il giocatore, come da prassi per chi transita in Grecia, è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Si era sparsa la voce anche dell’assenza di Caicedo: il “Panterone”, invece, era regolarmente nel centro sportivo.