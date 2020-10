Il suo gol non è bastato alla Lazio per vincere in casa del Bruges, Joaquin Correa commenta a fine partita a Lazio Style Radio: "Risultato positivo per l'atteggiamento della squadra dopo le difficoltà avute, ci abbiamo messo la faccia come sempre. Il gol ci ha dato un po' di tranquillità, poi loro hanno gestito bene la palla. Comunque non si può dire niente a questa squadra dopo tutte le difficoltà della settimana, siamo felici di questo punto. Tutti quelli che sono rimasti a casa ci hanno accompagnato con chiamate e messaggi, questo gruppo è forte. Siamo stati uniti come dovevamo essere e con le idee del mister di essere protagonisti. La voglia di vincere c'è stata sempre. In campo mi sono trovato bene, a volte non escono le cose e a volte sì, ma nelle difficoltà esce fuori il carattere. Siamo in testa al girone anche se è appena iniziato, ora abbiamo due trasferte difficili considerando anche il campionato e dobbiamo fare bene anche lì", riporta Lalaziosiamonoi.it.