La partita contro il Sassuolo per la Lazio sarà la fine della stagione 2020/21 sul campo, ma allo stesso tempo l'inizio dell'inferno per la società capitolina. Sono innumerevoli le questioni da risolvere tra rinnovi e partenze. Quello che sembra certo però è che il mercato del club biancoceleste non sarà indimenticabile.



L'unico modo per renderlo tale risiede in una cessione di lusso. Come riporta Il Messaggero, quest'ultima potrebbe anche riguardare Joaquin Correa. Il Tucu ha una clausola da 80 milioni di euro, ma alla Lazio ne basterebbero ampiamente anche la metà. Il suo agente da gennaio si sta informando in Premier League e sembrerebbe essersi intrattenuto in qualche discorso col Liverpool. Il principale club interessato a Correa in Serie A è la Juventus.