Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha commentato a Sky Sport il prezioso pari contro lo Zenit: "E' un grande risultato, andiamo avanti con grinta. È stato un punto importante, dopo aver giocato male nel primo tempo, lo abbiamo raggiunto in ottimo modo. Le assenze dei titolari? Tutti i ragazzi hanno giocato alla grande, questa è la forza del gruppo: ci mette la faccia in ogni difficoltà. Avremmo potuto vincere questa sera come anche con il Bruges".