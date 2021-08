Un buon ingresso contro il Meppen rovinato da un cartellino rosso un po' esagerato. Correa si è ripresentato così in partita alla Lazio. Il Tucu si sta impegnando a Marienfeld poiché un tesserato biancoceleste, ma al momento il suo futuro col club capitolino rimane in bilico. L'argentino è la cessione illustre che permetterebbe al mercato della Lazio di aggirare l'indice di liquidità. Come riporta Repubblica al momento ci sono tre club su di lui. In Italia l'Inter di Inzaghi, mentre in Inghilterra l'Everton e il Leicester. Acquirente in più o acquirente in meno, Lotito non vorrà incassare meno di 35 milioni dalla cessione di Correa, ma il tempo scorre e l'inizio del campionato si avvicina.