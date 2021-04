Joaquin Correa, attaccante della Lazio, parla al canale tematico del club dopo la partita vinta contro il Benevento: "Abbiamo fatto dei bei gol e questa è una delle cose positive. Ad oggi in Serie A non ci sono gare facili, molli un attimo e la squadra avversaria si fa sentire. Sarà una settimana difficile ma siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Possiamo giocarcela alla grande con tutti. Il mister lo sentiamo tutta la settimana, è sempre con noi ed è importante perché lui è tutto per noi, ci aiuta tanto e speriamo di riaverlo presto in panchina. Rigore? Avevo parlato con Ciro e avevamo deciso che avremmo dovuto segnare tutti e due. Lui mi ha guardato e mi ha detto 'Calcia tu'. Provo sempre a fare gol, l'ultima volta provai a Bologna e purtroppo ho un brutto ricordo, oggi per fortuna è andata bene. Errori? Loro hanno trovato degli spazi che non riuscivamo a coprire, dopo il primo gol alla fine del primo tempo abbiamo mollato un po’. In questo senso dobbiamo migliorare perché quando andiamo in vantaggio abbassiamo il ritmo e non dobbiamo commettere questo errore. Sicuramente vedrò il Napoli questa sera".