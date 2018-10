Torna in campo la Lazio, la preparazione della gara contro il Parma entra nel vivo. Inzaghi oggi ha lavorato duramente sulla tattica, provando le varianti del suo 3-5-2. Molti i ballottaggi in squadra.



BALLOTTAGGI E DUBBI - In difesa, si giocano una maglia Wallace e Luiz Felipe (in vantaggio). A centrocampo Marusic potrebbe essere risparmiato e Inzaghi potrebbe decidere di schierare Patric (che non è in lista UEFA). Riprende terreno Correa: è stato provato con Immobile, non giocherà in Europa per squalifica, potrebbe soffiare il posto a Caicedo e posticipare il ritorno in campo di Luis Alberto.