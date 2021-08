L'esclusione di ieri dal 1' in amichevole contro il Sassuolo è stato l'ennesimo segnale dell'imminente addio di Correa alla Lazio. Il Tucu è sempre più vicino alla partenza. Inzaghi lo sta aspettendo all'Inter. Almeno 30 milioni sono il tesoretto che come riporta Il Messaggero si aspetta il club biancoceleste. Una cifra che permetterebbe di sbloccare le ufficialità mancanti (Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson, Romero e Radu) e soprattutto altre entrate (Basic su tutti).