Correa, nel ritiro di Los Angeles, prepara le amichevole della sua Argentina contro Messico e Cile. La convocazione di Scaloni arriva dopo un derby dominato ma pareggiato, con l'argentino che sotto porta non è riuscito ad essere decisivo. Ma è anche tempo di rinnovo per il "Tucu".



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, la Lazio ha detto no a Milan e Napoli per tenerlo, Tare ci crede, Inzaghi gli ha dato una maglia da titolare fisso, ha adattato il modulo della Lazio per farlo giocare. E lui firmerà, con il suo agente Lucci, un accordo da 2 milioni fino al 2024, con clausola rescissoria fissata a 70 milioni.