C'è solamente un giocatore dei "Fab Four" in casa Lazio che non ha ancora segnato in un derby contro la Roma. Si tratta di Joaquin Correa. Il Tucu secondo le prove tattiche di Inzaghi tornerà al suo posto in attacco accanto a Ciro Immobile. Per l'argentino sarà il suo quinto derby quello di stasera (all'andata rimase in panchina). Finora nessun gol nella stracittadina (e neanche nei due precedenti giocati con la maglia della Samp contro la Roma). Un tabù che Correa spera di poter sfatare stasera, considerando anche il buon momento di forma. Nonostante i passi falsi contro Fiorentina e Parma, il Tucu ha segnato 5 gol nelle ultime 6 gare ed ha già messo la Roma nel mirino.