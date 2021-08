La Lazio al lavoro per sistemare l'indice di liquidità e, di conseguenza, il mercato in entrata. Come scrive il Corriere dello Sport, Joaquin Correa è il candidato numero uno a partire: valutato 30 milioni di euro, l'argentino ha ribadito la sua volontà di lasciare i biancocelesti, col sogno Premier da realizzare. L'erede può arrivare dal Manchester United, con il ritorno nella Capitale di Andreas Pereira.