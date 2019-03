Le parole di Lotito hanno acceso l'ambiente Lazio. Il pareggio di Firenze contro la Fiorentina ha allontanato i piazzamenti utili per andare in Champions League, ma il presidente, all'evento "No bulli", ha parlato di "risultato importante ma non indispensabile", mandando su tutte le furie i suoi detrattori. Il responsabile della comunicazione Stefano De Martino ha corretto il tiro ai microfoni della radio ufficiale del club, Lazio Style Radio: "Le parole del presidente Lotito rilasciate a margine dell'evento 'No bulli' sono state indirizzate verso un concetto sbagliato che, invece, va rivisto bene. Nella risposta relativa alla Champions, Lotito ha voluto sottolineare come nel contesto odierno, parlando di valori della vita e di ragazzi con problemi seri, conseguire un determinato obiettivo sportivo diventi meno importante. Al contrario il presidente ha tenuto a sottolineare che dovranno arrivare tra le prime quattro classificate quelle squadre che lo meritano. È un concetto che gli ho sentito riportare da sempre, è un suo cavallo di battaglia, per lui, come giusto che sia, deve imporsi il merito nelle istituzioni, sul campo, al lavoro, all’università ed in ogni altro contesto. Il discorso va sempre contestualizzato, titolare 'Champions non fondamentale' è sbagliato".