Lavori ancora in corso per la Lazio sul mercato. Si cerca una soluzione per i calciatori finiti fuori dal progetto tecnico di Sarri. Il più vicino alla partenza è Marcos Antonio sul quale, scrive questa mattina il Messaggero, sono in corsa quattro squadre. Il PAOK Salonicco sembrava in vantaggio, ma la trattativa è in stallo da giorni con i greci che vorrebbero il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre Lotito spinge per l'obbligo. Le altre pretendenti sono Galatasaray, Fenerbahce e un club saudita. Il prezzo fissato dalla Lazio per il cartellino è di 8 milioni di euro. La società vuole rientrare dell'investimento fatto un anno fa e ha detto a chiare lettere che accetterà solo trasferimenti a titolo defintivo.