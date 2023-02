Straordinari in vista, sin da subito, per Luca Pellegrini. Il nuovo arrivato in casa Lazio dovrà sudare parecchio per convincere Sarri a dargli fiducia. Il tecnico lo ha lasciato intendere a chiare lettere: "Pellegrini penso potrà esserci utile, ma non è semplice inserire un difensore nel nostro sistema, con pochi allenamenti a disposizione". Tradotto: starà al ragazzo impegnarsi al massimo, per apprendere il prima possibile i dettami del tecnico. Una corsa contro il tempo, per dare una mano alla squadra e per puntare a una conferma anche per il futuro. Dovrà infatti convincere non solo l'allenatore, ma anche la società ad esercitare il diritto di riscatto dalla Juventus. E 15 milioni, seppur dilazionabili, secondo gli accordi pattuiti tra i club, non sono pochi per le casse biancocelesti.