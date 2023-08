Servono 20 milioni cash per Fazzini. E niente contropartite. Con questa richiesta monstre, di cui parla stamattina il Corriere dello Sport, il presidente dell'Empoli Corsi ha stroncato sul nascere le velleità della Lazio. I due club stanno definendo il prestito di Cancellieri ai toscani e il patron biancoceleste ne ha approfittato nei giorni scorsi per chiedere informazioni sulla giovane mezz'ala classe 2003. Sarri stravade per questo ragazzo, ma le possibilità di averlo in rosa a questo punto sono pressoché nulle