Lazio, così Sarri si è ripreso la squadra dopo il ko a Salerno

Con quattro vittorie di fila la Lazio ha recuperato sei posizioni in campionato da Natale a oggi. Si è aggiunto anche il derby di Coppa Italia a certificare il netto cambio di marcia della squadra di Sarri. Merito anche dell'aut aut che l'allenatore aveva lanciato ai suoi uomini dopo il ko a Salerno a fine novembre. Come scrive il Messaggero questa mattina, il tecnico toscano aveva minacciato dimissioni immediate se non avesse ricevuto subito una reazione sul campo.



I calciatori a quel punto avrebbero capito il rischio di buttare all'aria un'intera annata di lavoro. La risposta attesa c'è stata e la stagione si è incanalata sui binari giusti. La Lazio è risalita dall'11° al 5° posto in classifica, a -1 dalla zona Champions, vero obiettivo stagionale. Al rientro dalla parentesi Supercoppa i biancocelesti sono attesi dalla sfida contro il Napoli all'Olimpico e dalla trasferta a Bergamo, contro l'Atalanta: due scontri diretti per certificare che la crisi di inizio stagione è definitivamente superata.