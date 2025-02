Lazio, Cristina Mezzaroma annuncia: "A Formello una biblioteca intitolata a Flavio e Francesco"

Nella puntata di Dribbling, in onda ieri su Rai Due, è stata intervistamoglie del presidente dellaTra retroscena di vita privata e attività sociali (la dottoressa Mezzaroma è anche presidentessa della Fondazione SS Lazio 1900, legata al club e alla polisportica e che si occupa proprio di attività benefiche e solidali) è arrivato così anche un annuncio di una prossima iniziativa a sfondo culturale., che sarà intitolata a due persone rimaste nel cuore di tutti nel mondo Lazio.

“I libri mi hanno fatto viaggiare - ha spiegato la dottoressa Mezzaroma - mi hanno fatto vivere vite che altrimenti non avrei vissuto.”. Due giovani fratelli affetti da una malattia rara la cui storia commosse tutti e che ora rivivranno in questa iniziativa, ultima in ordine di tempo dopo le numerose altre già avviate dalla Fondazione SS Lazio 1900. Nel servizio “Costruire la solidarietà”, andato in onda durante il programma televisivo, Cristina Mezzaroma è ritratta nel lavoro quotidiano tra gli uffici del centro sportivo di Formello e Villa San Sebastiano a Roma e sono stati illustrati i suoi impegni proprio nelle attività che riguardano il sociale. Le giornate dedicate alla prevenzione medica con screening gratuiti per i bambini delle case famiglia, l’iniziativa che permette di ospitare all'Olimpico durante le partite della Lazio i bambini con disabilità e disturbo dello spettro autistico all’interno di una apposita Quiet Room attrezzata, il programma “‘Share the Good’ che promuove la raccolta di cibo non deperibile e indumenti, sono solo alcune delle attività promosse da lei in prima persona.

Nel corso della trasmissione la dottoressa Mezzaroma ha detto anche la sua sul possibile nuovo stadio della Lazio: “Lo fare assolutamente, ma non per farci giocare soltanto la squadra di calcio. Io prevederei anche degli spazi per attività dedicate ad anziani e bambini”.