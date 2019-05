Guardarsi senza riconoscersi. Questa Lazio non è la stessa della scorsa stagione, nemmeno secondo i numeri, che, impietosi, fotografano un anno da vero e proprio crollo. Lo dicono i numeri: 12 sconfitte, a cui vanno aggiunte quelle in Europa League. Ma non sono le uniche statistiche che destano rammarico nei tifosi della Lazio. La squadra di Inzaghi è quella che, rispetto allo scorso campionato, ha perso più punti.



LAZIO CROLLATA - I numeri certificano un crollo verticale, come riporta Il Tempo: 15 punti in meno rispetto al 2017/2018. Fiorentina (-14) e Chievo (-13) condividono con la Lazio questo poco ambito podio di fallimento. Le cause sono molte quasi tutte espresse nell'ultimo periodo: Inzaghi ha perso 4 delle ultime 7 gare. Anche rispetto al girone d'andata 2 punti in meno, ma sono i secondi tempi ad aver condannato la Lazio: 10 punti buttati nella ripresa, Atalanta compresa. E ora il futuro di Inzaghi è appeso ad un filo, la finale di Coppa Italia.