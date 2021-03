Serviva una vittoria alla Lazio, e nonostante tante difficoltà contro il Crotone i tre punti sono arrivati grazie a Caicedo. Al termine dei 94 minuti di gioco ecco il tabellino del match.



Lazio-Crotone 3-2 (2-1 primo tempo)



Marcatori: 14’ Milinkovic (L), 30’ e 49’ rig. Simy (C), 39’ Luis Alberto (L), 85’ Caicedo (L)



Assist: 14’ Radu (L), 39’ Immobile (L)



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (83' A. Pereira); Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (70' Escalante), Luis Alberto, Fares (70' Lulic); Correa (76' Caicedo), Immobile (76' Muriqi). All.: Inzaghi.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (46' Djidji), Golemic, Luperto; Pereira (70' Benali), Molina, Petriccione (88’ Di Carmine), Messias, Reca (65' Rispoli); Ounas, Simy. All.: Tardioli.



Arbitro: Rapuano (sez. di Rimini).



Ammoniti: 53’ Djidji (C), 78’ Rispoli (C), 83’ Petriccione (C).