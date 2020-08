Mare, mare, mare. I giocatori della Lazio scelgono le spiagge e le acque cristalline per godersi le vacanze. Correa, Luiz Felipe e Leiva in barca ad Ibiza. Immobile, fresco vincitore della classifica cannonieri e della Scarpa d’Oro, a Capri con la moglie Jessica e i figli. Altri giocatori, come Luis Alberto, Patric e Jony, sono rientrati dalle rispettive famiglie in Spagna. Tour in Turchia per Milinkovic, mentre Caicedo è in viaggio per le Maldive. Mete italiane per Acerbi, Parolo e Cataldi, divisi tra Emilia-Romagna e Lazio. Week-end di relax per il presidente Claudio Lotito in Toscana all’Argentario.